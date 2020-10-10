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futebol

Milan se aproxima da contratação de Florian Thauvin

Atacante do Olympique de Marseille já chegou a um acordo com o clube italiano
e se transferirá após o término de seu contrato, em junho de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 14:41

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 14:41

Crédito: Bertrand Langlois / AFP
Florian Thauvin jogará a última temporada com a camisa do Olympique de Marseille. De acordo com o "Footmercato", o atacante francês acertou com o Milan e irá para o clube italiano após o término de seu contrato, em junho de 2021.Um dos jogadores mais importantes da equipe, Thauvin não chegou a um acordo para renovar seu contrato. Com isso, optou por fechar com a equipe italiana. Assim, André Villas Boas, treinador do Olympique de Marseille, terá um grande desfalque para a próxima temporada.
Com 27 anos, Thauvin foi contratado pelo Marseille em 2013. Pelo clube francês, soma 243 jogos, 80 gols e 55 assistências.

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