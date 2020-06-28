Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

futebol

Milan resolve no segundo tempo e bate a Roma no Campeonato Italiano

Após primeiro tempo fraco, clube de Milão faz ótimo segundo tempo e consegue mais três pontos importantes na briga por Liga Europa. Paquetá entra no segundo tempo e vai bem...

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 17:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2020 às 17:33
Crédito: Divulgação / Milan / Site Oficial
O Milan venceu a segunda seguida no Campeonato Italiano. Neste domingo, o clube rossonero recebeu a Roma no Estádio San Siro e venceu por 2 a 0, com gols de Rebic e Çalhanoglu. Com a vitória, o Milan chega aos 42 pontos e se coloca e hoje está na zona de classificação para a Liga Europa por conta do título do Napoli na Copa Itália.
+ VEJA A TABELA DA SERIE A
O primeiro tempo em Milão foi bem abaixo do esperado e as equipes foram para o intervalo empatando em 0 a 0. A Roma até chegou a assustar um pouco mais que os Rossoneros, mas nada que preocupasse tanto o goleiro Gianluigi Donnarumma.
Na etapa final, no entanto, o jogo mudou de figura. A conversa do técnico Stefano Pioli no vestiário parece ter surtido efeito, e com a entrada de Lucas Paquetá o time melhorou. Aos 31 minutos, Rebic aproveitou confusão na área e abriu o placar. Aos 44, Çalhanoglu ampliou em cobrança de pênalti.
Com a vitória, o Milan chega aos 42 pontos e está em sétimo, vivo na briga por uma vaga na Liga Europa. A Roma permanece com 48 pontos, na quinta colocação. Na próxima rodada, o Milan enfrenta o SPAL, fora de casa. A Roma recebe a Udinese.E MAIS:Villarreal vence o Valencia e sonha com vaga na Liga dos CampeõesCom gol de Barkley, Chelsea bate o Leicester e vai à semifinal da FA CupEm um final de jogo emocionante, Arsenal elimina Sheffield e vai à semifinal da Copa da InglaterraZidane admite que não terá uma carreira longa com treinador e diz: 'Fui melhor como jogador' E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Porto Vitória x Rio Branco - 2ª rodada da Copa ES 2026
Porto Vitória vence time sub-20 do Rio Branco e conquista primeiro triunfo na Copa ES
Imagem de destaque
Imóveis herdados sem acordo entre famílias: o que pode destravar a venda?
Vítima foi agredida ao tentar prestar socorro após colidir com o animal que participava de uma comitiva às margens da rodovia
Polícia prende segundo suspeito de agredir idoso que atropelou cavalo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados