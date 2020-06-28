Milan resolve no segundo tempo e bate a Roma no Campeonato Italiano

O Milan venceu a segunda seguida no Campeonato Italiano. Neste domingo, o clube rossonero recebeu a Roma no Estádio San Siro e venceu por 2 a 0, com gols de Rebic e Çalhanoglu. Com a vitória, o Milan chega aos 42 pontos e se coloca e hoje está na zona de classificação para a Liga Europa por conta do título do Napoli na Copa Itália.
O primeiro tempo em Milão foi bem abaixo do esperado e as equipes foram para o intervalo empatando em 0 a 0. A Roma até chegou a assustar um pouco mais que os Rossoneros, mas nada que preocupasse tanto o goleiro Gianluigi Donnarumma.
Na etapa final, no entanto, o jogo mudou de figura. A conversa do técnico Stefano Pioli no vestiário parece ter surtido efeito, e com a entrada de Lucas Paquetá o time melhorou. Aos 31 minutos, Rebic aproveitou confusão na área e abriu o placar. Aos 44, Çalhanoglu ampliou em cobrança de pênalti.
Com a vitória, o Milan chega aos 42 pontos e está em sétimo, vivo na briga por uma vaga na Liga Europa. A Roma permanece com 48 pontos, na quinta colocação. Na próxima rodada, o Milan enfrenta o SPAL, fora de casa. A Roma recebe a Udinese.