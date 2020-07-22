Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Milan renova com técnico Stefano Pioli por mais duas temporadas

Treinador chegou em outubro de 2019, teve um início de trabalho contestado, mas faz um bom trabalho em 2020, principalmente após o retorno do futebol desde a paralisação...

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 12:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2020 às 12:29
Crédito: Reprodução
O Milan anunciou a renovação de contrato do técnico Stefano Pioli até 2022. O técnico chegou em outubro de 2019, não teve tempo de fazer uma pré-temporada com o elenco e apresentou desempenho irregular no início do seu trabalho. Em 2020, com Ibrahimovic, o time apresentou melhoras, mas desde o retorno do futebol após a paralisação por conta da Covid-19, os rossoneros estão invictos.
O italiano se mostrou feliz e orgulhoso pela renovação, uma vez que seu vínculo terminaria ao fim da atual temporada.
- Como disse muitas vezes, nosso futuro é hoje e devemos estar centrados e decididos, estar unidos e jogar como se fôssemos um só. Estamos no começo de um caminho extraordinário e se seguirmos trabalhando desta maneira, cresceremos e seremos mais competitivos.
Paolo Maldini, ídolo do clube como jogador e atual diretor esportivo, também depositou total confiança em Pioli.
- Deu um passo adiante para ser treinador em um momento muito difícil. Sempre dissemos que levaria um tempo para ver os resultados do seu trabalho e vimos que a prova de qualidade e profissionalismo vale a pena. Stefano é o homem ideal para liderar essa equipe.
Até dezembro, o nome de Stefano Pioli era bastante contestado e as especulações indicavam que o Milan estaria próximo de um acerto com Rangnick, ex-treinador do RB Leipzig. No entanto, a equipe de Milão está próxima de conquistar uma vaga na próxima Liga Europa após ótimos resultados em sequência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados