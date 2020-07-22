Milan renova com técnico Stefano Pioli por mais duas temporadas

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O Milan anunciou a renovação de contrato do técnico Stefano Pioli até 2022. O técnico chegou em outubro de 2019, não teve tempo de fazer uma pré-temporada com o elenco e apresentou desempenho irregular no início do seu trabalho. Em 2020, com Ibrahimovic, o time apresentou melhoras, mas desde o retorno do futebol após a paralisação por conta da Covid-19, os rossoneros estão invictos.

O italiano se mostrou feliz e orgulhoso pela renovação, uma vez que seu vínculo terminaria ao fim da atual temporada.

- Como disse muitas vezes, nosso futuro é hoje e devemos estar centrados e decididos, estar unidos e jogar como se fôssemos um só. Estamos no começo de um caminho extraordinário e se seguirmos trabalhando desta maneira, cresceremos e seremos mais competitivos.

Paolo Maldini, ídolo do clube como jogador e atual diretor esportivo, também depositou total confiança em Pioli.

- Deu um passo adiante para ser treinador em um momento muito difícil. Sempre dissemos que levaria um tempo para ver os resultados do seu trabalho e vimos que a prova de qualidade e profissionalismo vale a pena. Stefano é o homem ideal para liderar essa equipe.