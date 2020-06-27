Milan recebe Roma em clássico pelo Campeonato Italiano neste domingo

Crédito: Tiziana Fabi / AFP

Neste domingo, o Milan irá enfrentar a Roma, no estádio San Siro, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Os visitantes buscam a vitória no clássico para se aproximar da vaga na Liga dos Campeões.

Tanto o Milan quanto a Roma estão na metade superior da classificação, com o Milan ocupando a oitava posição com 39 pontos, enquanto a Roma é a quinta com nove pontos a mais.

Para a Roma a vitória é importante aproximar da Atalanta, e assim ficar próximo da vaga para a Champions League. No lado do Milan, a vitória é importante por se tratar de um clássico, no entanto o time já não tem mais ambições na competição.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.