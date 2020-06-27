Milan recebe Roma em clássico pelo Campeonato Italiano neste domingo

Neste domingo, o Milan irá enfrentar a Roma, no estádio San Siro, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Os visitantes buscam a vitória no clássico para se aproximar da vaga na Liga dos Campeões.
Tanto o Milan quanto a Roma estão na metade superior da classificação, com o Milan ocupando a oitava posição com 39 pontos, enquanto a Roma é a quinta com nove pontos a mais.
Para a Roma a vitória é importante aproximar da Atalanta, e assim ficar próximo da vaga para a Champions League. No lado do Milan, a vitória é importante por se tratar de um clássico, no entanto o time já não tem mais ambições na competição.
Provável escalação do Milan: Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.
Provável escalação do Roma: Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.E MAIS:Robben desiste de aposentadoria para jogar em clube onde foi reveladoWatford recebe o Southampton pela Premier League neste domingoBarcelona empata com o Celta e vê chance do Real disparar na liderança E MAIS: