Milan recebe Fiorentina e defende a liderança do Campeonato Italiano

Neste domingo, Milan e Fiorentina se enfrentam pela nona rodada da Serie A. A bola rola a partir das 11h, diretamente do San Siro, em Milão. O tradicional clássico italiano traz duas equipes em momentos distintos na tabela: o Milan na liderança e a Fiorentina colada na zona de rebaixamento.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Atual lider, o Milan ainda está invicto no Campeonato Italiano. Diante da Fiorentina, o Rubro-Negro terá que superar o desfalque de Zlatan Ibrahimovic, que se recupera de lesão.
A tradicional equipe de Florença, treinada por Cesare Prandelli, começou mal a Serie A e ocupa apenas a 15ª colocação. Os principais destaques da equipe são Franck Ribéry, Gaetano Castrovilli e Nikola Milenkovic.
Provável Milan: Donnarumma; Calabria, Simon Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Franck Kessié, Ismaël Bennacer; Alexis Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebic e Lorenzo Colombo.
Provável Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Biraghi, Amrabst, Duncan, Castrovilli, Bonaventura; Vlahovic, Kouame
Confira outros confrontos do domingo: NAPOLI X ROMA Neste domingo, dia 29 de novembro, Napoli e Roma se enfrentam pela nona rodada da Serie A italiana, no Estádio San Paolo, em Nápoles, na Itália, a partir das 16h45. O confronto coloca frente à frente dois times separados por 3 pontos na tabela, em um início de campeonato bem disputado no país. A partida promete muitas homenagens a Diego Armando Maradona, ídolo napolitano.
LAZIO X UDINESE Abrindo o domingo no Campeonato Italiano, Lazio e Udinese se enfrentam às 8h30, no estádio Olímpico de Roma, em Roma. Depois de um começo de temporada turbulento nos resultados e, posteriormente, fora de campo com um surto de Covid-19 em seu elenco, a Lazio se recuperou na Série A e uma vitória significa um salto para o pelotão de elite na tabela.