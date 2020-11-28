Milan recebe Fiorentina e defende a liderança do Campeonato Italiano

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan

Neste domingo, Milan e Fiorentina se enfrentam pela nona rodada da Serie A. A bola rola a partir das 11h, diretamente do San Siro, em Milão. O tradicional clássico italiano traz duas equipes em momentos distintos na tabela: o Milan na liderança e a Fiorentina colada na zona de rebaixamento.

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO

Atual lider, o Milan ainda está invicto no Campeonato Italiano. Diante da Fiorentina, o Rubro-Negro terá que superar o desfalque de Zlatan Ibrahimovic, que se recupera de lesão.

A tradicional equipe de Florença, treinada por Cesare Prandelli, começou mal a Serie A e ocupa apenas a 15ª colocação. Os principais destaques da equipe são Franck Ribéry, Gaetano Castrovilli e Nikola Milenkovic.

Provável Milan: Donnarumma; Calabria, Simon Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Franck Kessié, Ismaël Bennacer; Alexis Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebic e Lorenzo Colombo.

Provável Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Biraghi, Amrabst, Duncan, Castrovilli, Bonaventura; Vlahovic, Kouame

Confira outros confrontos do domingo: ​NAPOLI X ROMA Neste domingo, dia 29 de novembro, Napoli e Roma se enfrentam pela nona rodada da Serie A italiana, no Estádio San Paolo, em Nápoles, na Itália, a partir das 16h45. O confronto coloca frente à frente dois times separados por 3 pontos na tabela, em um início de campeonato bem disputado no país. A partida promete muitas homenagens a Diego Armando Maradona, ídolo napolitano.