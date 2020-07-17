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futebol

Milan recebe Bologna e quer se aproximas de vaga na Liga Europa

Técnico Stefano Pioli está muito satisfeito com desempenho da equipe que está invicta desde o retorno do Campeonato Italiano. Treinador foca no presente...

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 15:57

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 15:57
Crédito: Milan vive bom momento no futebol italiano e está empolgado (Divulgação/Milan
O Milan entra em campo para encarar o Bologna neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília), visando se consolidar em posição que garanta participação na próxima edição da Liga Europa. A equipe vive um excelente momento no Campeonato Italiano desde o retorno após a paralisação, não perdeu, tem cinco vitória e apenas dois empates, mas recebe um rival que promete dar trabalho.
O técnico Stefano Pioli faz uma análise do que mudou no seu time desde a sua chegada, quando o elenco não conseguia mostrar um desempenho convincente, para o momento atual.
- O trabalho que foi feito desde que cheguei não conseguiu dar resultados de imediato. No passado, tivemos ótimos jogos, mas que não conseguíamos concretizar, como fazemos agora. A diferença é que nos tornamos um time, não apenas taticamente, mas principalmente em termos de espírito.
Mesmo sabendo que não irá comandar o Milan na próxima temporada, Pioli tem sido muito profissional e está focado no presente.
- Eu e os meninos estamos focados apenas nos objetivos de momento Sabemos que esses 15 dias podem significar muito. A Liga Europa seria importante, por isso queremos fazer mais pontos daqui até o final.
O Bologna não tem ambições nesta reta final de Campeonato Italiano, mas ainda assim pode ser um adversário complicado. Na última viagem que o time fez para Milão, a equipe vencer a Inter por 2 a 1 após sair atrás no placar. O time também vem de um empate contra o Napoli e não deve vender fácil o resultado.

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