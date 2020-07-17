Milan recebe Bologna e quer se aproximas de vaga na Liga Europa

Crédito: Milan vive bom momento no futebol italiano e está empolgado (Divulgação/Milan

O Milan entra em campo para encarar o Bologna neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília), visando se consolidar em posição que garanta participação na próxima edição da Liga Europa. A equipe vive um excelente momento no Campeonato Italiano desde o retorno após a paralisação, não perdeu, tem cinco vitória e apenas dois empates, mas recebe um rival que promete dar trabalho.

O técnico Stefano Pioli faz uma análise do que mudou no seu time desde a sua chegada, quando o elenco não conseguia mostrar um desempenho convincente, para o momento atual.

- O trabalho que foi feito desde que cheguei não conseguiu dar resultados de imediato. No passado, tivemos ótimos jogos, mas que não conseguíamos concretizar, como fazemos agora. A diferença é que nos tornamos um time, não apenas taticamente, mas principalmente em termos de espírito.

Mesmo sabendo que não irá comandar o Milan na próxima temporada, Pioli tem sido muito profissional e está focado no presente.

- Eu e os meninos estamos focados apenas nos objetivos de momento Sabemos que esses 15 dias podem significar muito. A Liga Europa seria importante, por isso queremos fazer mais pontos daqui até o final.