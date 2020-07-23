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futebol

Milan recebe a Atalanta, que ainda sonha com título italiano, nesta sexta

Confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, a antepenúltima da competição, ganha contornos de emoção na reta final do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 20:18

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 20:18

Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial
O Campeonato Italiano ainda está em aberto. Após a derrota da Juventus para a Udinese nesta-quinta-feira, em jogo que podia garantir o título à Velha Senhora, a competição nacional ganhará contornos de emoção em sua reta final. E nesta sexta-feira, o Milan recebe a Atalanta, que ainda sonha com o título. O jogo acontece no Estádio San Siro, em Milão, às 16h45 (de Brasília).
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PARA MANTER A BOA FASE​Vindo de uma grande sequência na competição e invicto desde que o futebol voltou no País da Bota, o Milan quer manter a sequência positiva no Italiano. Depois da vitória sobre o Sassuolo na última terça-feira, o técnico Stefano Pioli, que estava cotado para deixar o clube, teve seu contrato renovado.
- Quando se trata de Atalanta, acho que o aspecto mais importante é a consistência e convicção que eles demonstram quando jogam. Eles são assertivos e agressivos em campo, combinando isso com ótima qualidade. Além disso, eles têm excelentes opções de ataque. Só posso admirar o trabalho deles - disse Pioli sobre o adversário.
SONHANDO COM O TÍTULO​O clube de Bérgamo, sensação da Europa no momento, busca o título inédito no Campeonato Italiano. Com conquistas nas segunda e terceira divisão, além de um troféu da Copa da Itália, o time de Gian Piero Gasperini tenta o scudetto. O clube do norte da Itália tem 95 gols na competição e tenta chegar ao número centenário. Se conseguir, será a primeira vez no país desde 1951.
- É o final da temporada, a liga está encerrando em uma semana. Espero que possamos encerrá-lo da melhor maneira possível pela forma como jogamos desde o reinício. Estes testes são importantes. Enfrentaremos o Milan, que é o time que mais marcou pontos, como nós, neste período. Essa partida é um grande incentivo, pois vale a pena para ambas as equipes na tabela. Talvez eles sejam o adversário mais difícil do momento - disse Gasperini.
PROVÁVEIS TIMESMilan: Donnarumma; Calabria, Kessie, Gabbia e Laxalt; Biglia, Bonaventura, Saelemaekers e Çalhanoglu; Rebic e Ibrahimovic.
Atalanta: Gollini; Rafael Tolói, Palomino e Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens e Pasalic; Malinovskiy e Muriel.

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