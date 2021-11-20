  • Milan reage com Ibrahimovic, mas perde para a Fiorentina e não assume a liderança do Campeonato Italiano
futebol

Milan reage com Ibrahimovic, mas perde para a Fiorentina e não assume a liderança do Campeonato Italiano

Ibrahimovic tem gol anulado e marca duas vezes, mas Milan não consegue parar a Fiorentina, que vence por 4 a 3...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 nov 2021 às 18:44

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 18:44

A Fiorentina bateu o Milan pelo placar de 4 a 3 neste sábado. Com gols de Duncan, Saponara e dois de Vlahovic, a Fiorentina conseguiu impedir com que o Milan, que marcou duas vezes com Ibrahimovic e com Venuti (contra), assume a liderança do Campeonato italiano.Veja a tabela do Italiano
NA FRENTENo começo da partida, o Milan conseguiu marcar o primeiro gol com Zlatan Ibrahimovic, mas o lance foi anulado. Na sequência, a Fiorentina foi ao ataque e marcou com Alfred Duncan aos quinze minutos. O segundo gol da equipe da casa saiu apenas aos 46 minutos, com Riccardo Saponara.
AMPLIOUA segunda etapa começou equilibrada, com o Milan criando boas chances de ataque, mas foi a Fiorentina que conseguiu ser superior, sendo eficaz aos quinze minutos. Com assistência de Alfred Duncan, Dusan Vlahovic marcou para o time da casa.
REAÇÃOLogo depois de sofrer o terceiro gol, o Milan não se entregou como derrotado, e foi ao campo de ataque para buscar um gol. O time visitante foi eficaz em suas tentativas e, aos 17 e 22 minutos do segundo tempo, marcou com Zlatan Ibrahimovic.
FECHOU A CONTAA reação do Milan parecia ensaiar um empate, que poderia colocar a equipe na liderança isolada do Campeonato Italiano. A Fiorentina, então tratou de estragar os planos do adversário, e fechou a conta com mais um gol de Vlahovic. No fim, Venuti ainda marcou contra para o Milan, encerrando o placar em 4 a 3.
SEQUÊNCIAA Fiorentina enfrenta o Empoli às 11h (de Brasília) de sábado pelo Campeoanto Italiano. O Milan, por sua vez, atua contra o Atlético de Madrid às 17h (de Brasília) desta quarta-feira pela Champions League.
Crédito: Fiorentina venceu o Milan por 4 a 3 (Foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

