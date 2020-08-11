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futebol

Milan quer renovar com três atletas antes de contratar novos nomes

Clube deseja garantir a permanência de Ibrahimovic, Çalhanoglu e Donnarumma...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 14:26

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 14:26

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Com um belo final de temporada e classificado para a próxima Liga Europa, o Milan planeja reforçar seu elenco para o próximo ano. No entanto, antes de contratar novos jogadores, o time italiano planeja manter sua base, e, para isso, tentará renovar com três jogadores cruciais.
Segundo informações do "Calciomercato", os Rossoneris querem ampliar os vínculos de Ibrahimovic, Çalhanoglu e Donnarumma. Os três foram os principais nomes do clube rubro-negro na volta do futebol após a pausa do esporte por conta da pandemia do novo coronavírus.O atacante sueco, que voltou ao clube em janeiro, fez 20 partidas desde que chegou ao San Siro e marcou 11 gols. O contrato de Zlatan, no entanto, se encerra no fim do mês e o Milan corre contra o tempo para renovar. Na volta do futebol, Ibra marcou sete gols em dez jogos.
A situação de Çalhanoglu é um pouco mais favorável, mas é preocupante. O turco tem contrato até o fim da próxima temporada e vive seu melhor momento desde que chegou ao clube italiano. Na volta do futebol, o camisa 10 disputou todos os 13 jogos do Milan, marcou seis gols e deu oito assistências. Ou seja, 14 participações diretas em gol.
O goleiro Donnarumma tem situação idêntica a de Çalhanoglu, com contrato somente até junho de 2021. Um dos pilares da equipe, o arqueiro de 21 anos já é um dos ídolos do clube. O jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro, caso não renove o contrato.

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