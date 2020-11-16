Milan quer garantir a contratação de Luka Jovic em janeiro

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Buscando alternativas para conseguir poupar Zlatan Ibrahimovic em alguns momentos, o Milan já definiu seu alvo. De acordo com a imprensa espanhola, os milaneses tentarão a contratação de Luka Jovic, do Real Madrid, em janeiro.

A ideia do Milan é de um empréstimo com opção de compra fixada. O Real Madrid, porém, não deseja incluir a cláusula e busca apenas um empréstimo do atacante.Jovic já era monitorado pelo Milan há algum tempo. Na última janela de transferências, por exemplo, os italianos tentaram contratá-lo, mas não obtiveram sucesso.