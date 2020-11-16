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futebol

Milan quer garantir a contratação de Luka Jovic em janeiro

Atacante não vem tendo muitas chances no Real Madrid e é cotado
para deixar o clube. Italianos já o monitoram há algumas temporadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 nov 2020 às 14:28

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 14:28

Crédito: AFP
Buscando alternativas para conseguir poupar Zlatan Ibrahimovic em alguns momentos, o Milan já definiu seu alvo. De acordo com a imprensa espanhola, os milaneses tentarão a contratação de Luka Jovic, do Real Madrid, em janeiro.
A ideia do Milan é de um empréstimo com opção de compra fixada. O Real Madrid, porém, não deseja incluir a cláusula e busca apenas um empréstimo do atacante.Jovic já era monitorado pelo Milan há algum tempo. Na última janela de transferências, por exemplo, os italianos tentaram contratá-lo, mas não obtiveram sucesso.
A fase de Jovic no Real Madrid não é boa. Na última temporada, ele marcou apenas dois gols em 27 partidas. Na atual, o atacante ainda não marcou gols e atuou em cinco oportunidades.

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