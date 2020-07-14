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futebol

Milan quer Emerson Royal e Barcelona pode vender

Lateral direito está emprestado ao Betis que também poderia se beneficiar financeiramente com a venda do brasileiro para o futebol italiano neste mercado...

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 11:52

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 11:52
Crédito: Ricardo Nogueira
O lateral direito Emerson Royal pode estar de saída do Barcelona para o Milan, segundo o “Mundo Deportivo” após confirmar as informações acerca dos rumores. Os italianos se informaram das condições de contrato do brasileiro com o Barcelona, uma vez que o jogador possui vínculo com os culés até 2024, mas também com relação ao Betis, time o qual o atleta está emprestado.
Na Catalunha, os dirigentes blaugranas enxergam a saída de Emerson como uma boa opção para fazer caixa em tempos de crise, mas também para realizar possíveis negociações com trocas de jogadores. O time de Sevilha também poderia ver a ida do defensor com bons olhos, pois sua saída ao final da próxima temporada é inevitável. Caso se transfira na atual janela, o clube alviverde conseguiria ganhar um dinheiro.
O Barça não colocou um preço oficial no atleta, mas especula-se que o passe do camisa 22 esteja em torno de 25 a 30 milhões de euros (R$ 151 milhões a R$ 182 milhões). Esse valor também servirá para os culés pagarem uma indenização ao Betis pelo descumprimento do acordo de empréstimo e os rumores indicam que esse valor pode ser de nove milhões de euros (R$ 54 milhões).
O Milan sofre com dificuldade de encontrar um lateral direito consistente e na atual temporada tem feito um revezamento entre Calabria e Conti, embora nenhum convença o treinador ou a torcida. Além disso, o clube rossonero contratou de maneira oficial Theo Hernández para o lado esquerdo. Com Emerson, a equipe iria se estruturar para a disputa de grandes competições no próximo ano.

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