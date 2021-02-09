Milan quer a contratação em definitivo de Dalot, que pertence ao Manchester United

O Milan abrirá negociações para a permanência do lateral direito português Digo Dalot, que está emprestado pelo Manchester United. A informação é do site italiano Calciomercato. + Veja como está a tabela do Campeonato ItalianoAinda segundo o Calciomercato, os Rossoneros tentarão, primeiro, resolver as renovações do meia-atacante Hakan Çalhanoğlu e do goleiro Gianluigi Donnarumma, cujos contratos expiram ao fim desta temporada. O lateral, de 21 anos, também está interessado em seguir na Itália, mas caso não haja acordo, o Sevilla, da Espanha, pode ser um dos interessados na contratação do lateral. Dalot já jogou 16 partidas com a camisa do Milan e tem contrato com os Red Devills até 2023.Dalot foi oficializado como reforço do Milan no dia 4 de outubro do ano passado. Ele chegou por um empréstimo de um ano após 35 partidas disputadas e um gol marcado pelo Manchester United em duas temporadas.