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futebol

Milan quer a contratação do atacante Mauro Icardi

Clube italiano acredita que argentino possa fazer boa parceria com Ibrahimovic e aumentar chances de título. PSG pagou R$ 332 milhões em maio e atleta tem contrato até 2024...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 08:59

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 08:59

Crédito: Icardi está na mira do Milan para esta temporada (MARTIN BUREAU / AFP
O Milan está interessado na aquisição do atacante Mauro Icardi, recém-contratado em definitivo pelo Paris Saint-Germain, segundo a imprensa italiana. A equipe rossonera acredita que o argentino possa fazer uma boa parceria ao lado de Ibrahimovic e brigar pelo título do Campeonato Italiano até o final da temporada.O centroavante se recupera de uma lesão no joelho e pouco jogou neste início de campanha com o time francês. Além disso, a esposa do atleta, Wanda Nara, possui grande identificação pela Itália e quer que seus filhos cresçam no País da Bota e Milão seria o local ideal, uma vez que já passaram vários anos na cidade quando o camisa nove atuava na Inter.
Apesar do desejo, o negócio pode ser complicado, uma vez que o PSG pagou 50 milhões de euros (R$ 332 milhões) há poucos meses para contratar o argentino. Além disso, o jogador tem contrato com até 2024. Caso o Milan queira contratá-lo, os franceses devem exigir, no mínimo, o que foi pago à Inter.

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