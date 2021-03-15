Milan pode ter Ibrahimovic de volta contra o Manchester United

Zlatan Ibrahimovic está em condições físicas de atuar contra o Manchester United pela Liga Europa. De acordo com o "Tuttosport", os últimos exames do atacante foram positivos e o sueco poderá jogar alguns minutos contra seu antigo clube.
Ibra ficou de fora da primeira partida da eliminatória, em Old Trafford. Na oportunidade, o Milan empatou por 1 a 1. O sueco vem sofrendo com constantes problemas musculares.Aos 39 anos, Ibrahimovic atuou em 21 partidas na temporada pelo Milan, marcou 16 gols e deu duas assistências.