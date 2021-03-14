futebol

Milan perde para o Napoli e vê distância para a liderança do Italiano aumentar

Após derrota em casa por 1 a 0, Milan vê distância para a Inter aumentar; Napoli segue na busca da classificação para a Champions...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 18:41

LanceNet

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Neste domingo, o Milan recebeu o Napoli no San Siro, em Milão, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terminou com resultado favorável para os visitantes, que venceram por 1 a 0 com um gol marcado por Matteo Politano.
Veja a tabela do ItalianoEQUILÍBRIODurante a primeira etapa, as equipes conseguiram medir forças, e ninguém saiu na frente do placar. Com a diferença baixa na posse de bola (47% do Milan contra 53% Napoli), as finalizações e chances de ataque dos dois times também estiveram no mesmo nível.
FALTA DE EFETIVIDADESe as duas chances de ataque eram criadas, faltava o perigo em tais jogadas, e isso foi visto poucas vezes na primeira etapa. Apenas o Milan conseguiu ter uma grande chance ofensiva, mas não foi efetivo o suficiente para convertê-la em gol.
ABRIU O PLACARJá no início da segunda etapa, aos quatro minutos, o Napoli foi ao ataque para marcar o seu. A jogada foi bem feita e efetiva, e Piotr Zielinski achou Matteo Politano, que marcou o gol do Napoli no San Siro, abrindo o placar para os visitantes.
MILAN TENTAApós sofrer o gol do Napoli, o Milan acordou mais ainda para o jogo, e tentou empatar a partida. As chances criadas pela equipe da casa geravam perigo, mas a defesa visitante e o goleiro Ospina conseguiram parar o time do Milan no ataque.​SEQUÊNCIAO Milan enfrenta o Manchester United nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), pela Europa League. O Napoli, por sua vez, entra em campo no próximo domingo, às 16:45h (de Brasília), contra a Roma pela 28ª rodada do Campeonato Italino.

Tópicos Relacionados

milan
Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

