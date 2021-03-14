Milan perde para o Napoli e vê distância para a liderança do Italiano aumentar

Neste domingo, o Milan recebeu o Napoli no San Siro, em Milão, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terminou com resultado favorável para os visitantes, que venceram por 1 a 0 com um gol marcado por Matteo Politano.
EQUILÍBRIO
Durante a primeira etapa, as equipes conseguiram medir forças, e ninguém saiu na frente do placar. Com a diferença baixa na posse de bola (47% do Milan contra 53% Napoli), as finalizações e chances de ataque dos dois times também estiveram no mesmo nível.
FALTA DE EFETIVIDADESe as duas chances de ataque eram criadas, faltava o perigo em tais jogadas, e isso foi visto poucas vezes na primeira etapa. Apenas o Milan conseguiu ter uma grande chance ofensiva, mas não foi efetivo o suficiente para convertê-la em gol.
ABRIU O PLACARJá no início da segunda etapa, aos quatro minutos, o Napoli foi ao ataque para marcar o seu. A jogada foi bem feita e efetiva, e Piotr Zielinski achou Matteo Politano, que marcou o gol do Napoli no San Siro, abrindo o placar para os visitantes.
MILAN TENTAApós sofrer o gol do Napoli, o Milan acordou mais ainda para o jogo, e tentou empatar a partida. As chances criadas pela equipe da casa geravam perigo, mas a defesa visitante e o goleiro Ospina conseguiram parar o time do Milan no ataque.SEQUÊNCIAO Milan enfrenta o Manchester United nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), pela Europa League. O Napoli, por sua vez, entra em campo no próximo domingo, às 16:45h (de Brasília), contra a Roma pela 28ª rodada do Campeonato Italino.