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Milan negocia com Real Madrid o empréstimo de quatro jogadores e prepara 'pacotão' de reforços

Brasileiro Éder Militão estaria na lista de reforços do time italiano para o próximo ano...
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Publicado em 

30 mai 2020 às 20:24

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 20:24

Crédito: Militão não encontrou espaço no Real Madrid e pode estar a caminho da Itália - Divulgação/Real Madrid
O Milan começou a planejar o elenco próxima temporada e um 'pacotão' direto da Espanha pode ser a solução. De acordo com o jornal 'Tuttosport', o clube rossonero deseja negociar com o Real Madrid o empréstimo de quatro jogadores: Éder Militão, Luka Jovic, Lucas Vázquez e Martin Odegaard.
Os jogadores não estão sendo utilizados por Zidane no time titular e um empréstimo é visto com um bom negócio para ambos os times, em tempo de crise por conta do novo coronavírus.
Militão chegou ao clube no início desta temporada, mas não encontro espaço com Varane e Sergio Ramos atuando em bom nível no time principal. O Tottenham é outro time interessado na contratação do brasileiro. E MAIS:

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