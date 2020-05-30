Milan negocia com Real Madrid o empréstimo de quatro jogadores e prepara 'pacotão' de reforços

Crédito: Militão não encontrou espaço no Real Madrid e pode estar a caminho da Itália - Divulgação/Real Madrid

O Milan começou a planejar o elenco próxima temporada e um 'pacotão' direto da Espanha pode ser a solução. De acordo com o jornal 'Tuttosport', o clube rossonero deseja negociar com o Real Madrid o empréstimo de quatro jogadores: Éder Militão, Luka Jovic, Lucas Vázquez e Martin Odegaard.

Os jogadores não estão sendo utilizados por Zidane no time titular e um empréstimo é visto com um bom negócio para ambos os times, em tempo de crise por conta do novo coronavírus.