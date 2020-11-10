Milan monitora situação de Memphis Depay e pretende fazer proposta

O Milan monitora a situação de Memphis Depay e Barcelona e pretende fazer uma proposta pelo atacante holandês, segundo o portal “Calciomercato”. Apesar de ser um líder para o clube italiano, Ibrahimovic está com 39 anos de idade e precisa de um substituto. O atleta do Lyon tem 26 anos, vive boa fase e está com o contrato próximo do fim com o time francês.Ronald Koeman, técnico culé, já deixou claro em diversas ocasiões que quer a contratação do jogador na Catalunha. No entanto, a questão financeira é um entrave para que o atleta vista a camisa blaugrana ainda nesta temporada, uma vez que o Barça vive sua pior crise financeira por conta da pandemia da Covid-19.