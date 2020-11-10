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futebol

Milan monitora situação de Memphis Depay e pretende fazer proposta

Atacante holandês é um dos principais alvos do Barcelona, mas crise financeira inibe o clube catalão de agir no mercado. Depay seria reposição para Ibrahimovic...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 08:24

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 08:24

Crédito: Depay é um dos grandes nomes do plantel do Lyon (PHILIPPE DESMAZES / AFP
O Milan monitora a situação de Memphis Depay e Barcelona e pretende fazer uma proposta pelo atacante holandês, segundo o portal “Calciomercato”. Apesar de ser um líder para o clube italiano, Ibrahimovic está com 39 anos de idade e precisa de um substituto. O atleta do Lyon tem 26 anos, vive boa fase e está com o contrato próximo do fim com o time francês.Ronald Koeman, técnico culé, já deixou claro em diversas ocasiões que quer a contratação do jogador na Catalunha. No entanto, a questão financeira é um entrave para que o atleta vista a camisa blaugrana ainda nesta temporada, uma vez que o Barça vive sua pior crise financeira por conta da pandemia da Covid-19.
Após o último jogo do Lyon contra o Saint-Étienne, Depay deu indícios de que poderia sair ao não prometer que permaneceria na França. Na atual temporada, o holandês já participou de 10 jogos, marcou cinco gols e foi responsável por três assistências, sendo uma das peças mais importantes do elenco.

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