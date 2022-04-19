Milan mira a contratação de Sterling, do Manchester City

Em negociações para ser comprado, o Milan planeja investir pesado para a próxima temporada. De acordo com o jornal ‘Daily Mail’, Sterling, atualmente no Manchester City, está no radar do clube italiano.> Haaland dá sinal positivo para negociação com o Manchester City, diz jornal

A Investcorp é a empresa que está em negociações para comprar o Milan. Já para a próxima janela de transferências, o fundo planeja desembolsar até 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão) para reforçar o elenco.

Com contrato até junho de 2023 com o Manchester City, Sterling atuou em 40 partidas, marcou 14 gols e deu sete assistências na atual temporada.