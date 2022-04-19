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futebol

Milan mira a contratação de Sterling, do Manchester City

Clube italiano está perto de ser comprado pela Investcorp, que deve investir cerca de 1 bilhão de euros
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Publicado em 19 de Abril de 2022 às 15:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 15:50
Em negociações para ser comprado, o Milan planeja investir pesado para a próxima temporada. De acordo com o jornal ‘Daily Mail’, Sterling, atualmente no Manchester City, está no radar do clube italiano.> Haaland dá sinal positivo para negociação com o Manchester City, diz jornal
A Investcorp é a empresa que está em negociações para comprar o Milan. Já para a próxima janela de transferências, o fundo planeja desembolsar até 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão) para reforçar o elenco.
Com contrato até junho de 2023 com o Manchester City, Sterling atuou em 40 partidas, marcou 14 gols e deu sete assistências na atual temporada.
Crédito: SterlingnamiradoMilan(Foto:IMAGO/PAImages

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