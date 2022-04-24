Milan marca no fim, vence de virada a Lazio e volta a ser o líder do Campeonato Italiano

O Milan venceu a Lazio de virada por 2 a 1 nos acréscimos pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória, os Rossoneros voltaram a ocupar a liderança da liga e seguem vivos na briga pelo título com a Inter de Milão.> Veja a tabela do Campeonato Italiano

LAZIO NA FRENTE!A defesa do Milan deu espaço e a Lazio abriu o placar logo no início do jogo. Aos quatro minutos, Milinkovic-Savic recebeu na direita e cruzou para Immobilie, entre os zagueiros, marcar o gol.

MILAN VAI AO ATAQUE!Após sofrer o gol logo no início, o Milan se mandou ao ataque em busca do gol do empate. A equipe criou boas chances, deixou espaços atrás com o volume ofensivo, o que fez a Lazio contra-atacar. O jogo ficou disputado, mas o gol de empate não saiu antes do intervalo.

TUDO IGUAL!O Milan seguiu ligado na volta do intervalo e marcou o gol de empate logo no início. Aos cinco minutos, Rafael Leão recebeu em profundidade na esquerda e rolou para Giroud deixar tudo igual no placar.

A VIRADA!A equipe de Stefano Pioli acreditou até o fim e virou a partida nos acréscimos da segunda etapa. Aos 47 minutos, Rebic roubou a bola e cruzou na área, o zagueiro afastou mal, Ibrahimovic cabeceou para Tonali marcar na saída do goleiro e colocar o clube na liderança de novo.

TABELACom a vitória, o Milan volta a liderança do Campeonato Italiano. A equipe fica com 74 pontos, dois a mais do que a Inter de Milão, vice-líder, que tem um jogo a menos na competição.