Milan leva virada no fim e perde para o Sassuolo em casa

O Milan tropeçou mais uma vez no Campeonato Italiano. Em casa, a equipe de Milão levou a virada no final e perdeu para o Sassuolo por 2 a 1. Çalhanoglu abriu o placar, mas Raspadori, duas vezes, deu a vitória aos visitantes.
Aos 29 minutos do primeiro tempo, Çalhanoglu recebeu na área, limpou a jogada e chutou no ângulo para abrir o placar.Aos 30 do segundo tempo, Raspadori aproveitou bola sobrada na área para empurrar para o fundo das redes e igualar a partida. Oito minutos depois, ele recebeu de Berardi, colocou na frente e chutou para virar.
O resultado foi péssimo para o Milan, que pode ver a Inter de Milão abrir 12 pontos de vantagem caso vença seu jogo. O Sassuolo chegou aos 49 pontos e ocupa a 8ª colocação.