Milan leva jogo em banho maria, mas consegue vitória sobre o Crotone

Crédito: Milan venceu Crotone em jogo fraco tecnicamente (Divulgação Twitter Crotone

O Milan venceu o Crotone fora de casa por 2 a 0 em uma partida que não apresentou bons momentos ofensivos e aproveitou as falhas da fraca equipe que subiu para a primeira divisão. Com gols de Kessie e Brahim Díaz, o time dirigido por Stefano Pioli pareceu sentir falta de Ibrahimovic, mas garantiu os três pontos.

SENTIU FALTAO Milan foi melhor durante toda a primeira etapa, criou mais chances, mas sentiu a falta de Ibrahimovic no comando do setor ofensivo. Brahim Díaz, recém-chegado, teve grande oportunidade em finalização de fora da área para grande defesa do goleiro. O time comandado por Stefano Pioli abriu o placar nos acréscimos com Kessie marcando de pênalti.

FECHOU A CONTAO Milan iniciou bem na segunda etapa e aproveitou o bom término do primeiro tempo. Logo aos cinco minutos, a equipe roubou a bola do Crotone e após falha da defesa, a pelota sobrou nos pés de Brahim Díaz. O espanhol aproveitou e finalizou de dentro da pequena área para marcar seu primeiro gol com a camisa rossonera.