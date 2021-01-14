Milan inicia conversas para ter Mario Mandzukic

O Milan trabalha com opções para o ataque para substituir Zlatan Ibrahimovic quando necessário. Nesse sentido, o "CalcioMercato" informa que o clube italiano já iniciou contatos para contratar Mario Mandzukic.
Sem clube desde que deixou o Al Duhail, do Catar, Mandzukic não era a primeira opção do clube milanês. Luka Jovic, porém, acabou indo para o Eintracht Frankfurt, o que fez com que os italianos mudassem seu foco.A ideia do Milan é fechar essa contratação ainda nos próximos dias. As negociações serão aceleradas pelo clube italiano para garantir o croata. Recentemente, o nome de Mandzukic esteve ligado ao Celta de Vigo, mas acabou não assinando.