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Milan goleia o Torino por 7 a 0 no Italiano e se aproxima de vaga na Champions League

Time de Stefano Pioli tem grande atuação, não tira o pé do acelerador e aplica goleada histórica na equipe de Turim. Vaga na Champions pode ser confirmada no fim de semana...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 17:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 17:39
Crédito: Divulgação / Milan
O Milan visitou o Torino nesta quarta-feira pelo Campeonato Italiano e o time de Stefano Pioli não tomou conhecimento da equipe de Turim. Com gols de Theo Hernández (duas vezes), Kessié, Brahim Díaz e Rebic (três vezes), os rubro-negros venceram por 7 a 0.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoEFICIÊNCIAJogando fora de casa, o Milan viu o Torino começar a partida melhor, mas a equipe rubro-negra foi quem abriu o placar. Aos 18 minutos, Theo Hernández acertou lindo chute de fora da área e fez 1 a 0. Pouco depois, Lyanco derrubou Samu Castillejo dentro da área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Kessié bateu bem e ampliou.
AMPLIOUNo início do segundo tempo, o Milan chegou ao terceiro gol. A equipe de Stefano Pioli subiu a marcação, roubou bola com Kessié perto da área e o volante serviu Brahim Díaz. O camisa 21 bateu de primeira deslocando o goleiro Sirigu para marcar aumentar a vantagem. Aos 16, em jogada rápida, Theo Hernádez, de cobertura, fez o quarto.
HAT-TRICKQuando o 4 a 0 já parecia o bastante o placar poderia ser definitivo, Rebic quis fazer parte da festa. O atacante croata marcou três vezes e fechou a conta. Os dois primeiros foram em rápidos contra-ataques, enquanto o terceiro saiu depois de lance da bola parada.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
SITUAÇÃOCom o resultado, o Milan chegou aos 73 pontos e segue na terceira colocação do Campeonato Italiano. O time rubro-negro pode garantir a vaga na Champions League já no fim de semana. Se confirmado, será a volta ao torneio depois de sete anos.
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Italiano, o Milan encara o Cagliari, no San Siro, no domingo. O jogo marcará a estreia do novo uniforme do time rubro-negro. No sábado, o Torino visita o Spezia.

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