Milan goleia Lazio na Copa da Itália e avança às semifinais do torneio

O Milan goleou a Lazio por 4 a 0 pela Copa da Itália e avançou às semifinais do torneio. Na primeira etapa, a equipe rossonera abriu grande vantagem após Rafael Leão abrir o placar e Giroud anotar dois gols antes do intervalo. No segundo tempo, o time de Stefano Pioli administrou o resultado e ampliou o marcador com Kessié.BOM INÍCIOApós um início equilibrado, o Milan assumiu a superioridade da primeira etapa. Aos 11 minutos, Kessié aproveitou uma bola sobrada na entrada da área e bateu rasteiro para boa defesa de Reina. Aos 23 minutos, Rafael Leão recebeu longo lançamento da defesa, infiltrou na área e abriu o placar para a equipe mandante.
ABRIU A PORTEIRANos minutos finais do primeiro tempo, a Lazio perdeu a concentração e o Milan aproveitou as oportunidades. Aos 41 minutos, Leão fez ótima jogada pelo lado esquerdo da área, cruzou rasteiro e Giroud completou para o fundo das redes. Aos 45 minutos, foi a vez de Theo Hernández aparecer pelo lado esquerdo, cruzar rasteiro e o francês aparecer novamente na pequena área para marcar seu segundo gol na partida.
VIROU GOLEADAApós um grande resultado criado no primeiro tempo, o Milan diminuiu o ritmo na segunda etapa, mas ainda assim foi superior. Aos 25 minutos, Rebic aproveitou levantamento na área, mas cabeceou pela linha de fundo. Aos 33 minutos, Kessié aproveitou sobra de bola na área após cobrança de falta e finalizou no canto para marcar o 4º gol rossonero na partida.