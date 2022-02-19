Milan fica apenas no empate com Salernitana, lanterna do Campeonato Italiano

Líder do campeonato, o Milan ficou apenas no empate por 2 a 2 com a Salernitana, lanterna da competição. Os Rossoneros abriram o placar no Estádio Arechi, sofreram a virada mas arrancaram o empate no segundo tempo. Com o resultado, o Milan segue na liderança e está dois pontos à frente da Inter de Milão.MILAN NA FRENTE!O Milan abriu o placar logo no início do jogo. Aos cinco minutos, Théo Hernández carregou a bola pelo meio e enfiou para o brasileiro Junior Messias marcar o primeiro do duelo.
O EMPATE E A VIRADA!Apesar de ser a lanterna na disputa contra o líder, a Salernitana fez jogo duro dentro de casa e conseguiu até ficar na frente do placar. Aos 28 minutos do primeiro tempo, a bola foi levantada na área, o goleiro saiu mal e a bola sobrou para Federico Bonazzoli marcar de bicicleta. Já na segunda etapa, Duric virou a partida para a equipe da casa.
TUDO IGUAL!O Milan foi atrás do empate e, logo em seguida, marcou. Aos 32 minutos da segunda etapa, Giroud tocou para Rebic bater de fora da área e igualar o resultado.
TABELAO Milan segue na liderança do Campeonato Italiano com dois pontos de vantagem, mas está com dois jogos a mais que o vice-líder, a Inter de Milão. Enquanto a Salernitana continua na lanterna isolada.