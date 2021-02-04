Milan estuda contratação definitiva de Brahim Díaz no próximo mercado

O Milan busca garantir a contratação do atacante Brahim Díaz em definitivo na próxima janela de transferências, segundo o “Corriere dello Sport”. Os italianos têm três opções de propostas ao Real Madrid, dono dos direitos econômicos do espanhol: alargar seu empréstimo, exercer a opção de compra de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) ou negociar a aquisição do atleta por um preço inferior.A crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19 afeta o clube rossonero e pagar uma quantidade alta de dinheiro pelo jogador não é uma opção tão cogitada. Além disso, o Real Madrid também precisa fazer caixa para investir no mercado de verão europeu, sendo que Mbappé é o principal alvo do gigante espanhol.