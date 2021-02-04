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futebol

Milan estuda contratação definitiva de Brahim Díaz no próximo mercado

Atacante está emprestado pelo Real Madrid, mas clube espanhol quer fazer caixa para investir pesado na próxima janela de transferências e pode vender o jovem...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 10:52

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 10:52

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan
O Milan busca garantir a contratação do atacante Brahim Díaz em definitivo na próxima janela de transferências, segundo o “Corriere dello Sport”. Os italianos têm três opções de propostas ao Real Madrid, dono dos direitos econômicos do espanhol: alargar seu empréstimo, exercer a opção de compra de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) ou negociar a aquisição do atleta por um preço inferior.A crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19 afeta o clube rossonero e pagar uma quantidade alta de dinheiro pelo jogador não é uma opção tão cogitada. Além disso, o Real Madrid também precisa fazer caixa para investir no mercado de verão europeu, sendo que Mbappé é o principal alvo do gigante espanhol.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Os merengues entendem que a entrada de dinheiro seria bem-vinda e poderia renegociar as condições para que o atleta permaneça em Milão por mais tempo. Os italianos enxergam a contratação do jovem de 21 anos como uma grande oportunidade de mercado pelo talento do atacante e por conta de sua idade.

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