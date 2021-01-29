Milan estuda contratação de Douglas Costa até o fim da janela

O Milan está de olho na contratação do brasileiro Douglas Costa, segundo o “Tuttosport”. O atleta de 30 anos está emprestado ao Bayern de Munique, mas o clube alemão já indicou que não irá realizar um acordo permanente pelo veterano. O ponta pertence à Juventus e possui contrato até 2022 com a equipe de Turim.Caso seja permitida a saída antecipada do brasileiro, o Milan está atento e monitora a situação do atacante com o objetivo de contratá-lo ainda nesta janela de transferências que se encerra na segunda-feira. No entanto, o alto salário do jogador é um obstáculo para o time de Stefano Pioli, uma vez que o jogador recebe na casa dos seis milhões de euros por ano.
O Milan também tem Florian Thauvin em sua lista de possíveis contratações e já acertou as chegadas de Tomori e Mandzukic por empréstimo até o fim desta campanha. Enquanto isso, Douglas Costa encontra dificuldades para encontrar espaço no time do Bayern, que possui diversas peças no setor ofensivo.