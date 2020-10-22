Milan estreia na Liga Europa com vitória fora de casa sobre o Celtic

Em sua estreia na Liga Europa 20/21, o Milan começou vencendo. O clube italiano garantiu os três pontos fora de casa contra o Celtic, da Escócia. Krunic, Brahim Díaz e Hauge balançaram as redes para a equipe de Pioli, enquanto Elyounoussi descontou para os donos da casa.FASE GIGANTELíder do Campeonato Italiano com quatro vitórias em quatro partidas, o Milan mostrou que vem forte para a temporada. Fora de casa, venceu a primeira na Liga Europa e não teve muitos problemas para triunfar no jogo. Soube se defender e atacou com qualidade e objetividade.
NÃO É SÓ O IBRAArtilheiro do Milan no Campeonato Italiano com quatro gols, Zlatan Ibrahimovic passou em branco e saiu de campo aos 21 minutos do segundo tempo. Mas não foi preciso que o sueco balançasse as redes, já que seus companheiros deram conta do recado.
ADVERSÁRIO NÃO ERA FÁCILO Milan não enfrentou um adversário fácil. O Celtic, segundo colocado do Campeonato Escocês, vinha de quatro vitórias seguidas na competição. Com um elenco mais robusto, os italianos mostraram que podem chegar longe na Liga Europa.