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futebol

Milan estreia na Liga Europa com vitória fora de casa sobre o Celtic

Clube italiano fez uma partida segura e não teve muitos problemas para vencer. Nos acréscimos, Hauge garantiu os três pontos sacramentando o triunfo com o terceiro gol...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 17:58

LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 17:58
Crédito: RUSSELL CHEYNE / POOL / AFP
Em sua estreia na Liga Europa 20/21, o Milan começou vencendo. O clube italiano garantiu os três pontos fora de casa contra o Celtic, da Escócia. Krunic, Brahim Díaz e Hauge balançaram as redes para a equipe de Pioli, enquanto Elyounoussi descontou para os donos da casa.FASE GIGANTELíder do Campeonato Italiano com quatro vitórias em quatro partidas, o Milan mostrou que vem forte para a temporada. Fora de casa, venceu a primeira na Liga Europa e não teve muitos problemas para triunfar no jogo. Soube se defender e atacou com qualidade e objetividade.
NÃO É SÓ O IBRAArtilheiro do Milan no Campeonato Italiano com quatro gols, Zlatan Ibrahimovic passou em branco e saiu de campo aos 21 minutos do segundo tempo. Mas não foi preciso que o sueco balançasse as redes, já que seus companheiros deram conta do recado.
ADVERSÁRIO NÃO ERA FÁCILO Milan não enfrentou um adversário fácil. O Celtic, segundo colocado do Campeonato Escocês, vinha de quatro vitórias seguidas na competição. Com um elenco mais robusto, os italianos mostraram que podem chegar longe na Liga Europa.

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