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Milan está próximo de finalizar o acerto de duas renovações chaves

Zlatan Ibrahimovic deve buscar acerto por mais uma temporada e visa a Copa do Mundo de 2022, enquanto Stefano Pioli também está próximo de ampliar seu vínculo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2021 às 10:05

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 10:05

O Milan está próximo de acertar as renovações do atacante Zlatan Ibrahimovic e do técnico Stefano Pioli, segundo o "La Gazzetta dello Sport". A situação do comandante parece mais encaminhada, enquanto o sueco pretende ampliar seu vínculo por pelo menos uma temporada visando a disputa da Copa do Mundo.Apesar dos 40 anos de idade e o convívio maior com o número de lesões, Ibrahimovic segue tendo um papel importante dentro do elenco rossonero. Embora tenha disputado apenas seis partidas no Campeonato Italiano, o centroavante já marcou três gols e segue com uma média que chama a atenção para um atleta que só fez dois jogos completos no Calcio.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Além do sueco, Stefano Pioli é o grande responsável por colocar o Milan em outro patamar desde que chegou, em 2019. Nesta sexta-feira, Ivan Gazidir irá retornar a Milão após uma viagem para os Estados Unidos e a expectativa é de que o acerto e o anúncio sejam realizados nos próximos 10 dias para garantir a continuidade de um trabalho que vem dando muito certo.
Além das duas peças chaves na engrenagem do clube, os dirigentes rossoneros também já pensam nas renovações de outros nomes do elenco, como Theo Hernández, Rafael Leão e Bennacer. O trio tem contrato até 2024, mas a ideia é de que seus vínculos sejam ampliados até 2026.
Crédito: Ibrahimovictemdesejoderenovarpormaisumatemporada(Foto:MIGUELMEDINA/AFP

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