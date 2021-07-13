Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Milan está próximo de fechar acordo com Giroud por duas temporadas

Atacante francês deve chegar na Itália na quinta-feira para passar por exames médicos e ser anunciado como novo reforço para o ataque de Stefano Pioli...
Publicado em 13 de Julho de 2021 às 13:02

Crédito: Giroud será jogador do Milan na próxima temporada (CATHERINE IVILL / POOL / AFP
O Milan está próximo de acertar a chegada de Giroud, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O atacante é esperado nesta quinta-feira para a realização de exames médicos para depois assinar um contrato por duas temporadas com a equipe dirigida por Stefano Pioli.O clube italiano deve pagar um milhão de euros (R$ 6 milhões) ao Chelsea pelo centroavante. O veterano receberá um salário de três milhões de euros (R$ 18,5 milhões) líquidos por ano. A expectativa é de que o francês inicie os trabalhos no novo time no próximo dia 26 de julho.
Giroud não chega para ser titular absoluto, uma vez que o elenco conta com Ibrahimovic. No entanto, o reforço deve ser bastante utilizado por conta dos quase 40 anos do sueco. Na última temporada, o atleta já ficou afastado de alguns jogos por lesões.
O francês está com 34 anos e teve números discretos em sua última campanha com a camisa dos Blues. Em 31 partidas, o atacante anotou 11 gols, sendo quatro em um mesmo duelo contra o Sevilla pela Champions League.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados