Milan está próximo de acerto com meio-campista do Real Madrid

O Milan está próximo de um acerto com o meio-campista Brahim Díaz, do Real Madrid, segundo o portal “Football Italia”. O acordo foi pelo empréstimo do atleta por uma temporada com uma cláusula de compra obrigatória em 2021. O interesse dos italianos surgiu nas últimas semanas e é o momento do jovem de 21 ter mais minutos em campo.O técnico Zidane quer gerar fundos de transferências por meio da venda de atletas que não são aproveitados no elenco merengue. O jovem não conseguiu garantir seu espaço desde que chegou do Manchester City em janeiro de 2019 e deve deixar o gigante espanhol apesar de ter contrato até 2025.