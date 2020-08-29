Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Milan está próximo de acerto com meio-campista do Real Madrid

Brahim Díaz pode ser anunciado ns próximos dias, uma vez que clubes já tem acerto por empréstimo de uma temporada com cláusula de compra obrigatória para 2021...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 10:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2020 às 10:56
Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
O Milan está próximo de um acerto com o meio-campista Brahim Díaz, do Real Madrid, segundo o portal “Football Italia”. O acordo foi pelo empréstimo do atleta por uma temporada com uma cláusula de compra obrigatória em 2021. O interesse dos italianos surgiu nas últimas semanas e é o momento do jovem de 21 ter mais minutos em campo.O técnico Zidane quer gerar fundos de transferências por meio da venda de atletas que não são aproveitados no elenco merengue. O jovem não conseguiu garantir seu espaço desde que chegou do Manchester City em janeiro de 2019 e deve deixar o gigante espanhol apesar de ter contrato até 2025.
Desde que chegou na capital espanhola, Bahim Díaz participou de 21 partidas com a camisa do clube, marcou duas vezes e deu outras três assistências. Sem espaço, Brahim Díaz deve se juntar a Mariano Díaz e James Rodríguez, nomes próximos de deixar o clube em um momento de crise financeira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados