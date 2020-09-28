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futebol

Milan está confiante em contratar jovem promessa da Noruega

Time italiano tem negócio em estágio avançado com Jens-Petter Hauge, ponta do Bodo/Glimt que fez belo gol contra os rossoneros na Liga Europa...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 16:10

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 16:10
Crédito: Hauge é o vice-artilheiro do campeonato norueguês (Reprodução/Instagram
O Milan se aproxima cada vez mais da contratação do norueguês Jens-Petter Hauge, ponta-esquerdo do Bodo/Glimt, da Noruega. O jogador de 20 anos está disposto a assinar pelo clube italiano. A informação é da 'Sky Sport Italia'.O interesse surgiu após a partida entre Milan e Bodo/Glimt pela Liga Europa, que aconteceu na última quinta-feira (24). O jovem fez um belo gol na derrota por 3x2 dos noruegueses - a atuação chamou atenção dos rossoneros, que abriram conversas com o time do garoto.
Os representantes do Milan e de Jens-Petter Hauge conversaram nesta segunda-feira para que o negócio em definitivo aconteça. No início, falava-se que Hauge permaneceria no Bodo/Glimt até janeiro, mas o panorama mudou e o ponta chegaria imediatamente ao clube italiano.
O camisa 11 do Bodo/Glimt está no clube desde 2016 e também teve passagem pelo Aalesund por empréstimo, em 2019. Hauge passou por todas as categorias de base da seleção norueguesa e está em grande fase na atual temporada: com 14 gols em 17 jogos, ele é o vice-artilheiro do campeonato local.

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