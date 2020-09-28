Milan está confiante em contratar jovem promessa da Noruega

Crédito: Hauge é o vice-artilheiro do campeonato norueguês (Reprodução/Instagram

O Milan se aproxima cada vez mais da contratação do norueguês Jens-Petter Hauge, ponta-esquerdo do Bodo/Glimt, da Noruega. O jogador de 20 anos está disposto a assinar pelo clube italiano. A informação é da 'Sky Sport Italia'.O interesse surgiu após a partida entre Milan e Bodo/Glimt pela Liga Europa, que aconteceu na última quinta-feira (24). O jovem fez um belo gol na derrota por 3x2 dos noruegueses - a atuação chamou atenção dos rossoneros, que abriram conversas com o time do garoto.

Os representantes do Milan e de Jens-Petter Hauge conversaram nesta segunda-feira para que o negócio em definitivo aconteça. No início, falava-se que Hauge permaneceria no Bodo/Glimt até janeiro, mas o panorama mudou e o ponta chegaria imediatamente ao clube italiano.