Milan entra na disputa por jovem meio-campista do Barcelona

Além do Arsenal, o Milan também está interessado na contratação do meio-campista Riqui Puig, segundo diversos meios da imprensa italiana. No entanto, o conjunto dirigido por Stefano Pioli só cogita contratar o jogador por empréstimo até o final desta temporada.No Barcelona, o jovem tem conquistado pouquíssimo espaço sob o comando do técnico Ronald Koeman. O holandês já assinalou que o clube tem por objetivo emprestar atletas que não vem sendo aproveitados para que consigam minutos, mas sem citar nomes.