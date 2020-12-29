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futebol

Milan entra na disputa por jovem meio-campista do Barcelona

Riqui Puig está na mira do clube italiano e do Arsenal por um empréstimo em janeiro. Atleta de 21 anos não faz parte dos planos do técnico Ronald Koeman...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 08:31

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 08:31
Crédito: AFP
Além do Arsenal, o Milan também está interessado na contratação do meio-campista Riqui Puig, segundo diversos meios da imprensa italiana. No entanto, o conjunto dirigido por Stefano Pioli só cogita contratar o jogador por empréstimo até o final desta temporada.No Barcelona, o jovem tem conquistado pouquíssimo espaço sob o comando do técnico Ronald Koeman. O holandês já assinalou que o clube tem por objetivo emprestar atletas que não vem sendo aproveitados para que consigam minutos, mas sem citar nomes.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Nesta temporada, Puig participou de apenas quatro jogos, sendo um pelo Campeonato Espanhol. Na última, o meio-campista chegou ao time profissional com Quique Setién e esteve em campo em 11 partidas, contribuindo para a equipe blaugrana com duas assistências.

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