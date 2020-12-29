Milan entra na disputa por jovem meio-campista do Barcelona

Além do Arsenal, o Milan também está interessado na contratação do meio-campista Riqui Puig, segundo diversos meios da imprensa italiana. No entanto, o conjunto dirigido por Stefano Pioli só cogita contratar o jogador por empréstimo até o final desta temporada.No Barcelona, o jovem tem conquistado pouquíssimo espaço sob o comando do técnico Ronald Koeman. O holandês já assinalou que o clube tem por objetivo emprestar atletas que não vem sendo aproveitados para que consigam minutos, mas sem citar nomes.
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Nesta temporada, Puig participou de apenas quatro jogos, sendo um pelo Campeonato Espanhol. Na última, o meio-campista chegou ao time profissional com Quique Setién e esteve em campo em 11 partidas, contribuindo para a equipe blaugrana com duas assistências.