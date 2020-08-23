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futebol

Milan entra na briga pela contratação de Dani Ceballos

Meio-campista espanhol pertence ao Real Madrid, mas não deve ter espaço no time de Zidane. Atleta está na mira de Arsenal, onde jogou na última temporada, e Milan...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 13:56

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 13:56

Crédito: Reprodução
O Milan está atento a situação de Dani Ceballos e considerando fazer uma proposta ao Real Madrid para ter o meio-campista por empréstimo na próxima temporada, de acordo com o “The Telegraph”. As informações indicam que os clubes levam dias conversando sobre a possibilidade após o espanhol ter feito uma boa reta final de ano com a camisa do Arsenal.Ceballos tem o sonho de jogar pela equipe merengue, mas devido a falta de espaço no time de Zidane, um empréstimo para ter mais minutos em campo seja a melhor opção. O nome do jogador é desejo do técnico Stefano Pioli após ver o trabalho satisfatório do jogador sob comando de Mikel Arteta na Inglaterra.
Os Gunners também gostariam de estender o empréstimo do atleta, mas as negociações com o Real Madrid estão travadas desde a demissão do diretor e chefe de futebol Raúl Sanllehi. Com isso, a equipe rubro-negra cresce em um momento de vulnerabilidade do time inglês, mas o futuro do espanhol segue indefinido.

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