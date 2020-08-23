Milan entra na briga pela contratação de Dani Ceballos

O Milan está atento a situação de Dani Ceballos e considerando fazer uma proposta ao Real Madrid para ter o meio-campista por empréstimo na próxima temporada, de acordo com o “The Telegraph”. As informações indicam que os clubes levam dias conversando sobre a possibilidade após o espanhol ter feito uma boa reta final de ano com a camisa do Arsenal.Ceballos tem o sonho de jogar pela equipe merengue, mas devido a falta de espaço no time de Zidane, um empréstimo para ter mais minutos em campo seja a melhor opção. O nome do jogador é desejo do técnico Stefano Pioli após ver o trabalho satisfatório do jogador sob comando de Mikel Arteta na Inglaterra.