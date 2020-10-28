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Milan entra na briga com Liverpool por jovem zagueiro do Schalke

Ozan Kabak tem 20 anos, possui contrato com o time alemão até 2024, mas pode deixar o clube na janela de transferência de janeiro após o interesse de grandes europeus...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 13:01

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 13:01
Crédito: Ozan Kabak deve ser alvo de disputa de Milan e Liverpool na janela de janeiro (AFP
O Milan entrou na disputa com o Liverpool pela contratação do zagueiro Ozan Kabak, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. As informações indicam que o turco é o alvo número um dos dirigentes italianos na janela de transferência de janeiro. O jovem de 20 anos está no Schalke 04 e tem contrato até 2024.
Os Reds pensaram na possibilidade da contratação do turco após a grave lesão sofrida por Virgil van Dijk, fora da temporada. O brasileiro Fabinho, improvisado na defesa pelo técnico Jurgen Klopp pela escassez do elenco também saiu machucado na partida contra o Midtjylland pela Liga dos Campeões na última terça-feira.
Kabak está em sua segunda temporada com o time alemão, após ter sido contratado do Stuttgart. O turco foi um dos nomes que conseguiu se sobressair apesar da campanha decepcionante do Schalke na última Bundesliga e um início muito fraco na época atual.

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