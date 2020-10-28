Milan entra na briga com Liverpool por jovem zagueiro do Schalke

Crédito: Ozan Kabak deve ser alvo de disputa de Milan e Liverpool na janela de janeiro (AFP

O Milan entrou na disputa com o Liverpool pela contratação do zagueiro Ozan Kabak, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. As informações indicam que o turco é o alvo número um dos dirigentes italianos na janela de transferência de janeiro. O jovem de 20 anos está no Schalke 04 e tem contrato até 2024.

Os Reds pensaram na possibilidade da contratação do turco após a grave lesão sofrida por Virgil van Dijk, fora da temporada. O brasileiro Fabinho, improvisado na defesa pelo técnico Jurgen Klopp pela escassez do elenco também saiu machucado na partida contra o Midtjylland pela Liga dos Campeões na última terça-feira.