Milan entra na briga com Liverpool por jovem zagueiro do Schalke

O Milan entrou na disputa com o Liverpool pela contratação do zagueiro Ozan Kabak, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. As informações indicam que o turco é o alvo número um dos dirigentes italianos na janela de transferência de janeiro. O jovem de 20 anos está no Schalke 04 e tem contrato até 2024.
Os Reds pensaram na possibilidade da contratação do turco após a grave lesão sofrida por Virgil van Dijk, fora da temporada. O brasileiro Fabinho, improvisado na defesa pelo técnico Jurgen Klopp pela escassez do elenco também saiu machucado na partida contra o Midtjylland pela Liga dos Campeões na última terça-feira.
Kabak está em sua segunda temporada com o time alemão, após ter sido contratado do Stuttgart. O turco foi um dos nomes que conseguiu se sobressair apesar da campanha decepcionante do Schalke na última Bundesliga e um início muito fraco na época atual.