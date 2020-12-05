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futebol

Milan encara Sampdoria e visa abrir vantagem na liderança do Italiano

Timede Stefano Pioli joga desfalcada de Ibrahimovic, mas vive bom momento e tem foco total no Italiano. Roma tenta dar resposta diante do Sassuolo e Napoli também joga...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 11:15

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 11:15

Crédito: Milan quer seguir mantendo boa fase diante da Sampdoria (TIZIANA FABI / AFP
O líder Milan viaja para enfrentar a Sampdoria neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), em busca de se manter forte na briga pelo título do Campeonato Italiano. A equipe volta a ter atenção total no torneio nacional, após conseguir classificação na Liga Europa e o time de Stefano Pioli quer seguir abrindo vantagem neste momento.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O treinador ainda não conta com Ibrahimovic, mas confia no elenco para superar um confronto que é considerado difícil.
- Digo aos meus jogadores que joguem bem e sejam determinados, se preparem bem, porque todas as equipes querem vencer. Será uma partida difícil , contra um time bem construído em que teremos que estar lúcidos.
A Roma recebe o Sassuolo na capital italiana, às 11h (horário de Brasília), em duelo que vale briga direta por posição na tabela. Os visitantes são a principal surpresa do Campeonato Italiano e estão na terceira colocação, enquanto os mandantes ocupam o sexto lugar, mas com um ponto a menos do que o adversário deste domingo.
O técnico Paulo Fonseca destaca os pontos em comum entre os dois clubes e acredita em um jogo equilibrado.
- Roma e Sassuolo são duas equipes ofensivas, muito fortes na frente e espero um jogo aberto, com dois times que querem ter o controle da bola. Vai ser um duelo difícil, o Sassuolo está muito bem.
Além de Milan e Roma, o Napoli também entre em campo neste domingo, às 14h (horário de Brasília), para encarar o Crotone fora de casa. O time de Gattuso vive um bom momento após golear a Roma por 4 a 0 no último final de semana e tem o favoritismo ao lado por enfrentar o lanterna da competição.

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