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Milan empata sem gols contra o Bologna em casa, mas se mantém na liderança do Italiano

Mesmo jogando em casa, Rossoneri não saem do zero...
LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2022 às 18:43

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 18:43

Com a disputa pelo título italiano pegando fogo, o Milan recebeu Bologna em casa, mas acabou ficando no 0 a 0. O resultado não foi dos melhores, mas os Rossoneri se mantém na liderança do Campeonato Italiano, com um ponto a mais que o Napoli.CHUVA DE GOLS PERDIDOSO Milan criou o tempo inteiro, especialmente no 2° tempo da partida. Na etapa inicial, o Bologna até chegou a levar perigo para Maignan, que fez duas boas defesas aos 22 e 26 minutos.
No período complementar, Calabria perdeu uma grande chance na marca dos 16', ao receber cruzamento e finalizar para fora. Bennacer acertou um voleio aos 26', obrigando o goleiro Skorupski a fazer boa defesa. Rafael Leão também finalizou bem perto do gol, mas a bola passou próxima à trave esquerda.​+Faça a simulação da Copa do Mundo
Já nos acréscimos, Ibrahimovic e Rebic perderam duas chances claras. O sueco cabeceou bem aos 47 minutos, mas a bola foi para fora e o croata quase marcou ao subir de cabeça, mas o goleiro fez uma bela defesa aos 50'.
SEQUÊNCIA DO MILAN​O Milan visita o Torino, no próximo domingo, às 15h45 de Brasília, pelo Campeonato Italiano.
Crédito: MilanempatacomBolognaemcasa(MIGUELMEDINA/AFP

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