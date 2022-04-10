Milan empata sem gols com o Torino, mas segue na liderança do Italiano

Em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, o Scudetto, o Milan empatou fora de casa e sem gols com o Torino, neste domingo. Apesar deste ser o segundo 0 a 0 seguido do Rubro-Negro, o time de Milão segue na ponta da competição, com 68 pontos. Confira a tabela do Campeonato Italiano​​O Milan é seguido de perto por Internazionale (66), Napoli (66) e Juventus (62). Desses, a Inter de Milão tem um jogo a menos do que os demais: 32 a 31. Já o Toro encontra-se em 11º, com 39.