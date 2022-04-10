Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Milan empata sem gols com o Torino, mas segue na liderança do Italiano

Rubro-Negro joga mal, conhece o segundo 0 a 0 seguido e deixa Internazionale de Milão, Napoli e Juventus em sua cola...

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2022 às 17:52
Em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, o Scudetto, o Milan empatou fora de casa e sem gols com o Torino, neste domingo. Apesar deste ser o segundo 0 a 0 seguido do Rubro-Negro, o time de Milão segue na ponta da competição, com 68 pontos. Confira a tabela do Campeonato Italiano​​O Milan é seguido de perto por Internazionale (66), Napoli (66) e Juventus (62). Desses, a Inter de Milão tem um jogo a menos do que os demais: 32 a 31. Já o Toro encontra-se em 11º, com 39.
Na próxima rodada, o Milan recebe o Genoa, na sexta-feira, às 16h. O time de Gênova é o penúltimo colocado, com só duas vitórias e 22 pontos. Já o Torino visitará a Lazio, no sábado, às 15h45. A Águia está em sexto lugar, com 55 pontos e 16 vitórias.
Crédito: TorinoeMilanseenfrentaramnestedomingo,emTurim(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados