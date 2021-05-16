Milan empata em casa com o Cagliari e se complica na briga por Champions

Em dia de muitos erros na construção e finalização de jogadas, o Milan ficou apenas no 0 a 0 com o Cagliari, em casa, no estádio San Siro, neste domingo, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o Rubro-Negro segue em terceiro, com 76 pontos, atrás da campeã Inter (88) e Atalanta (78), que recebe o time de Pioli na última rodada. Os dois primeiros já estão garantidos na Champions.