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futebol

Milan empata em casa com o Cagliari e se complica na briga por Champions

Rubro-Negros ficam no  0 a 0 no San Siro e agora decidirão o futuro contra a vice-líder Atalanta, fora de casa, na última rodada do Scudetto, no próximo fim de semana...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 17:43

LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 17:43
Crédito: AFP
Em dia de muitos erros na construção e finalização de jogadas, o Milan ficou apenas no 0 a 0 com o Cagliari, em casa, no estádio San Siro, neste domingo, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o Rubro-Negro segue em terceiro, com 76 pontos, atrás da campeã Inter (88) e Atalanta (78), que recebe o time de Pioli na última rodada. Os dois primeiros já estão garantidos na Champions.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO ITALIANO
A disputa por uma vaga na Champions tem ainda Napoli (76) e Juventus (75). Um time ficará fora já que são apenas quatro jogos. Na última rodada, o time napolitano recebe o Verona, enquanto a equipe de Turim visita o Bologna. O Cagliari é apenas o 14º colocado, com 37 pontos e sem granes ambições na competição.

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