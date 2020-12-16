Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Milan empata com o Genoa no Italiano e continua invicto no torneio

Após primeiro tempo ruim, donos da casa marcam com Destro duas vezes, mas equipe de Stefano Pioli não desiste e chega ao gol de empate no fim do jogo com Kalulu...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2020 às 18:40

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 18:40

Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP
Na sequência da 12ª rodada do Campeonato Italiano, o líder Milan foi até Gênova para visitar o Genoa e as equipes empataram em 2 a 2. Destro (duas vezes) marcou para os donos da casa, e o rubro-negros balançaram as redes com Calabria e Kalulu. Assim, o time de Milão continua invicto no torneio.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoPRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos iniciais foram de mais domínio do Milan, mas se criar grandes oportunidades. O time de Stefano Pioli, mesmo jogando fora de casa, teve a posse de bola na primeira etapa e chegou bem duas vezes ao gol defendido por Perin, mas sem sucesso.
SEGUNDO TEMPO AGITADOA etapa final foi completamente diferente dos 45 minutos iniciais. Logo no início, Goldaniga cruzou, Shomurodov bateu, Donnarumma deu rebote e Destro, de canhota, abriu o placar. Cinco minutos depois, Calabria arriscou chute de longe e acertou o canto de Perin para empatar. O dia, porém, era de Destro. Aos 15, Ghiglione cruzou da direita e o atacante, de cabeça, fez o gol.
ATÉ O FIMO Milan não desistiu e, assim como no jogo de domingo, a equipe rubro-negra se lançou ao ataque. Aos 37 minutos, após cobrança de escanteio da direita, Romagnoli escorou para o meio e Kalulu mandou para o fundo das redes de Perin.
+ Fiasco! Veja as contratações que não deram certo nos clubes europeus nesta década
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Italiano, o Milan encara o Sassuolo, fora de casa. O jogo acontece no domingo, às 11h (de Brasília). Já o Genoa, vai até Benevento para encarar o time homônimo à cidade. A partida acontece também no domingo, no mesmo horário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados