Milan empata com o Genoa no Italiano e continua invicto no torneio

Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP

Na sequência da 12ª rodada do Campeonato Italiano, o líder Milan foi até Gênova para visitar o Genoa e as equipes empataram em 2 a 2. Destro (duas vezes) marcou para os donos da casa, e o rubro-negros balançaram as redes com Calabria e Kalulu. Assim, o time de Milão continua invicto no torneio.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoPRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos iniciais foram de mais domínio do Milan, mas se criar grandes oportunidades. O time de Stefano Pioli, mesmo jogando fora de casa, teve a posse de bola na primeira etapa e chegou bem duas vezes ao gol defendido por Perin, mas sem sucesso.

SEGUNDO TEMPO AGITADOA etapa final foi completamente diferente dos 45 minutos iniciais. Logo no início, Goldaniga cruzou, Shomurodov bateu, Donnarumma deu rebote e Destro, de canhota, abriu o placar. Cinco minutos depois, Calabria arriscou chute de longe e acertou o canto de Perin para empatar. O dia, porém, era de Destro. Aos 15, Ghiglione cruzou da direita e o atacante, de cabeça, fez o gol.

ATÉ O FIMO Milan não desistiu e, assim como no jogo de domingo, a equipe rubro-negra se lançou ao ataque. Aos 37 minutos, após cobrança de escanteio da direita, Romagnoli escorou para o meio e Kalulu mandou para o fundo das redes de Perin.

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