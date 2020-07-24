Milan e Rennes brigam pela contratação de Todibo, do Barcelona

Crédito: Divulgação / Barcelona / Site oficial

Depois de um empréstimo ao Schalke 04, da Alemanha, o zagueiro Jean-Clair Todibo pode mais uma vez deixar o Barcelona. De acordo com informações do site "Footmercato", o jogador atrai o interesse de vários clubes da Europa, com Milan, da Itália, e Rennes, da França, sendo os mais cotados.

Segundo o portal, no entanto, o principal entrave para a negociação no momento é o valor pedido pelo clube catalão: 25 milhões de euros (R$ 151 milhões). Com a crise causada pelo novo coronavírus, clubes têm dificuldades para arcar com este montante.