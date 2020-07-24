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futebol

Milan e Rennes brigam pela contratação de Todibo, do Barcelona

Atleta de 20 anos jogou por empréstimo no Schalke 04 na segunda metade da temporada...

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 18:12

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 18:12
Crédito: Divulgação / Barcelona / Site oficial
Depois de um empréstimo ao Schalke 04, da Alemanha, o zagueiro Jean-Clair Todibo pode mais uma vez deixar o Barcelona. De acordo com informações do site "Footmercato", o jogador atrai o interesse de vários clubes da Europa, com Milan, da Itália, e Rennes, da França, sendo os mais cotados.
Segundo o portal, no entanto, o principal entrave para a negociação no momento é o valor pedido pelo clube catalão: 25 milhões de euros (R$ 151 milhões). Com a crise causada pelo novo coronavírus, clubes têm dificuldades para arcar com este montante.
O interesse do Milan no defensor não é novidade. No último inverno europeu, quando o zagueiro foi para o Schalke em janeiro, os Rossoneros já haviam tentado a contratação do jogador.

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