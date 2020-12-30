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Milan é o favorito para contratar Thauvin, do Olympique de Marselha

Jogador de 27 anos tem contrato com o clube do sul da França somente até o fim da temporada. Atleta tem passagem pelo Newcastle United, da Inglaterra...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 15:14

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 15:14
Crédito: Divulgação/Twitter Olympique de Marselha
Nome de destaque do Olympique de Marselha, da França, o meia-atacante Florian Thauvin pode defender acertar com o Milan em breve. De acordo com informações do portal "Le10Sport", o clube italiano é o favorito para contratar o atleta, que tem contrato com o time do sul francês até o fim da temporada.
+ Veja a tabela da Ligue 1Na imprensa italiana, a "Gazzetta dello Sport" cita que o time rubro-negro pode tentar uma proposta já nesta janela de inverno, mas diz que esta hipótese é mais complicada. Já o "Corriere dello Sport", afirma também que o camisa 26 é alvo do Napoli.
+ Retrospectiva 2020: Veja os times europeus que mais decepcionaram neste ano
O Sevilla também é mais um interessado no jogador de 27 anos que foi campeão mundial com a França, em 2018, na Rússia.

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