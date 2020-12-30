Milan é o favorito para contratar Thauvin, do Olympique de Marselha

Crédito: Divulgação/Twitter Olympique de Marselha

Nome de destaque do Olympique de Marselha, da França, o meia-atacante Florian Thauvin pode defender acertar com o Milan em breve. De acordo com informações do portal "Le10Sport", o clube italiano é o favorito para contratar o atleta, que tem contrato com o time do sul francês até o fim da temporada.

+ Veja a tabela da Ligue 1Na imprensa italiana, a "Gazzetta dello Sport" cita que o time rubro-negro pode tentar uma proposta já nesta janela de inverno, mas diz que esta hipótese é mais complicada. Já o "Corriere dello Sport", afirma também que o camisa 26 é alvo do Napoli.

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