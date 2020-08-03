Milan e Napoli tentam a contratação de Ben Godfrey, zagueiro do Norwich

Garantidos na Liga Europa da próxima temporada, Milan e Napoli já começam a fazer um duelo nos bastidores para tentar fechar a contratação de um defensor. Segundo informações do "Calciomercato", os clubes do País da Bota querem Ben Godfrey, do Norwich.Apesar do rebaixamento dos Canários para a segunda divisão inglesa, o jovem de 22 anos foi um dos poucos destaques da equipe na temporada. Das 38 partidas do clube na Premier League, o jogador atuou em 30 jogos, sendo todas como titular.