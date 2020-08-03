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futebol

Milan e Napoli tentam a contratação de Ben Godfrey, zagueiro do Norwich

Jogador de 22 anos foi um dos poucos destaques dos Canários na última temporada...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 15:44

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 15:44

Crédito: Divulgação / Norwich City / Site oficial
Garantidos na Liga Europa da próxima temporada, Milan e Napoli já começam a fazer um duelo nos bastidores para tentar fechar a contratação de um defensor. Segundo informações do "Calciomercato", os clubes do País da Bota querem Ben Godfrey, do Norwich.Apesar do rebaixamento dos Canários para a segunda divisão inglesa, o jovem de 22 anos foi um dos poucos destaques da equipe na temporada. Das 38 partidas do clube na Premier League, o jogador atuou em 30 jogos, sendo todas como titular.
Ainda de acordo com a publicação, o Norwich pede 30 milhões de euros (R$ 187 milhões) para liberar o atleta.
Desde 2016 no clube verde amarelo, Godfrey tem contrato até junho de 2023, com opção de renovação por mais uma temporada. O último vínculo foi firmado em junho de 2019.

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