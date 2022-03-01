Milan e Inter de Milão empatam sem gols pelo primeiro duelo da semifinal da Copa da Itália

Milan e Inter de Milão ficaram no 0 a 0 pela partida de ida da semifinal da Copa da Itália. Apesar do equilíbrio do duelo, os Rossoneros conseguiram chegar mais vezes ao ataque, mas sem muita objetividade. A decisão ficou para o jogo de volta, no dia 20 de março.DUELO EQUILIBRADOO confronto foi bem equilibrado no San Siro. As equipes se alternavam no domínio do jogo, com poucas chances claras de gol. As melhores oportunidades vieram de erros defensivos na saída de bola dos times.

QUATRO JOGOS SEM MARCAR!A Inter de Milão vive um jejum de gols. Esse já é o quarto jogo sem balançar as redes. Com boa atuação da defesa do Milan, a dupla de ataque formada por Dzeko e Lautaro Martinez não funcionou.

SEQUÊNCIAO Milan tem um compromisso importante no domingo. Em confronto direto pela liderança, os Rossoneros vão enfrentar o Napoli pelo Campeonato Italiano. Enquanto a Inter de Milão, que também briga pelo título, joga contra a Salernitana, na sexta-feira.