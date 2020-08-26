Milan e Ibrahomovic chegam a acordo por renovação contratual

Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial

Milan e Ibrahimovic chegaram a um acordo para a renovação contratual e o novo vínculo pode ser assinado nesta quarta-feira ou na quinta, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O sueco irá passar a ganhar sete milhões de euros (R$ 46 milhões) livre de impostos por temporada. Ainda não há informações sobre o tempo de contrato.

As negociações estavam complicados e diversos meios noticiaram que o clube italiano já tinha outros pretendentes, como Ángel Correa, do Atlético de Madrid, e Luka Jovic, do Real Madrid. No entanto, a prioridade sempre foi a manutenção de Ibrahimovic após ter feito tanto sucesso desde que retornou à Itália em janeiro.