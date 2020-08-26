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futebol

Milan e Ibrahomovic chegam a acordo por renovação contratual

Atacante ainda não se reapresentou aos treinos, uma vez que não assinou novo vínculo, mas operação deve ser concretizada nesta quarta ou quinta-feira para alegria de Pioli...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 12:59

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 12:59
Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial
Milan e Ibrahimovic chegaram a um acordo para a renovação contratual e o novo vínculo pode ser assinado nesta quarta-feira ou na quinta, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O sueco irá passar a ganhar sete milhões de euros (R$ 46 milhões) livre de impostos por temporada. Ainda não há informações sobre o tempo de contrato.
As negociações estavam complicados e diversos meios noticiaram que o clube italiano já tinha outros pretendentes, como Ángel Correa, do Atlético de Madrid, e Luka Jovic, do Real Madrid. No entanto, a prioridade sempre foi a manutenção de Ibrahimovic após ter feito tanto sucesso desde que retornou à Itália em janeiro.
O atacante ainda não se reapresentou para os treinamentos, uma vez que está sem contrato, mas o técnico Stefano Pioli pode contar com o sueco para a próxima temporada que terá início em setembro. O centroavante colaborou na última campanha do Campeonato Italiano com 10 gols e cinco assistências em 18 partidas.

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