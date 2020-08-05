Milan e Ibrahimovic se aproximam de um acordo por renovação

O Milan está na reta final das negociações com Zlatan Ibrahimovic por uma renovação de contrato. O "Tuttosport" informa que o clube italiano irá oficializar nos próximos dias a extensão por mais uma temporada com o atacante.
O contrato de Ibrahimovic termina no final desta temporada. O sueco renovará por mais uma temporada e receberá cinco milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) e adicionais em bônus.
Na atual temporada, Ibrahimovic participou de 20 jogos, marcou 11 gols e deu cinco assistências.