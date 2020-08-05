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futebol

Milan e Ibrahimovic se aproximam de um acordo por renovação

Atacante sueco permanecerá no clube italiano por mais uma temporada...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 12:29

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 12:29

Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial
O Milan está na reta final das negociações com Zlatan Ibrahimovic por uma renovação de contrato. O "Tuttosport" informa que o clube italiano irá oficializar nos próximos dias a extensão por mais uma temporada com o atacante.
O contrato de Ibrahimovic termina no final desta temporada. O sueco renovará por mais uma temporada e receberá cinco milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) e adicionais em bônus.
Na atual temporada, Ibrahimovic participou de 20 jogos, marcou 11 gols e deu cinco assistências.

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