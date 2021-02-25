Milan e Estrela Vermelha empatam no San Siro e italianos avançam para as oitavas de final da Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Milan recebeu o Estrela Vermelha no Estádio San Siro, na Itália, em partida de volta da segunda fase da Liga Europa. A partida terminou empatada em 1 x 1, no entanto, os italianos avançaram de fase por conta dos dois gols marcados fora de casa no primeiro duelo.
VAR EM AÇÃO
Logo no início da partida, o VAR precisou trabalhar. Após ataque do Milan, o lateral Calabria fez boa jogada, no entanto, Gobeljic bloqueou com a mão e o pênalti foi marcado após checagem do árbitro de vídeo. Na cobrança, Kessié teve muita categoria para bater com calma abrir o placar, aos nove minutos.
VISITANTES REAGEM
Logo em seguida, o Estrela Vermelha acordou. A primeira tentativa foi do meia Ben, de falta, após chute colocado no travessão. Entretanto, o jogador não desistiu. Depois de Calabria e Mieté abandonarem juntos suas posições, Ivanic foi inteligente e achou Ben em profundidade, para chutar cruzado e igualar o placar. O Milan até tentou de novo com Dalot, mas Borjan fez boa defesa e assegurou o 1 x 1 no primeiro tempo.
SEGUNDO TEMPO DEVAGAR
Mesmo com as entradas de Ibrahimovic, pelo Milan, e Katai - artilheiro e camisa 10 do time - pelo Estrela Vermelha, a etapa final foi bem sonolenta. De um lado, os italianos erravam muitos passes, do outro, a equipe sérvia tentava finalizações mal concluídas de fora da área. O lance de maior perigo aconteceu após Donnarumma fazer milagre em chute de Sanogo e, no rebote, Gobeljic isolar.
EXPULSÃO AGITAO lateral Gobeljic foi expulso após receber o segundo amarelo por entrada desnecessária em Çalhanoglu. Assim, o jogo melhorou: Saelemaerkers fez mais um para o Milan, porém, Ibrahimovic, autor da assistência, estava impedido e o gol foi anulado. Mesmo com um a menos, a equipe visitante tentou até o limite, mas não conseguiu reverter o placar e acabou sendo eliminada.
SEQUÊNCIANeste domingo, o Milan enfrenta, às 16h45 (de Brasília), a Roma pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O Estrela Vermelha, por sua vez, enfrenta o Proleter Novi Sad às 13h (de Brasília) neste domingo, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Sérvio.