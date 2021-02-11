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futebol

Milan e Donnarumma se distanciam de um acerto por renovação

O agente do jogador, Mino Raiola, não gostou dos valores oferecidos pelo clube italiano...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 11:22

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 11:22

Crédito: AFP
Gianluigi Donnarumma pode não permanecer no Milan. De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", o agente do jogador, Mino Raiola, considera a proposta do clube italiano insuficiente para que o goleiro renove seu contrato. O vínculo atual vai até junho de 2021 e, no momento, o atleta está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Raiola considera a oferta atual pouco atraente. O Milan ofereceu 7,5 milhões de euros por temporada, mas o agente quer mais. Além disso, a exigência é de um vínculo até 2023.A lista de interessados em Donnarumma é grande. No último ano, o Paris Saint-Germain apareceu como favorito para contratar o goleiro, mas a Juventus também se aproximou do jogador.

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