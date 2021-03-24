Milan e Donnarumma estão longe de renovação contratual

Milan e Donnarumma estão cada vez mais distantes de encontrar um acordo, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. Os dirigentes italianos priorizam a permanência do goleiro, que termina seu contrato ao final da temporada, oferecem um contrato de oito milhões de euros (R$ 52 milhões) por ano, mas Mino Raiola, agente do atleta, segue sem dar uma resposta ao clube.Na França, o nome do arqueiro é muito cotado no Paris Saint-Germain, que atualmente conta com Keylor Navas, que possui vínculo com o clube até 2023. Por outro lado, o Milan enxerga Mike Maignan, do Lille, como um possível substituto para a posição, mas também estuda as chegadas de Musso, da Udinese, e Gollini, da Atalanta.