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futebol

Milan e Donnarumma estão longe de renovação contratual

Vínculo do goleiro com o clube termina ao final desta temporada e atleta é especulado no PSG. Equipe italiana começa a estudar alternativas para a posição...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 09:27

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 09:27
Crédito: AFP
Milan e Donnarumma estão cada vez mais distantes de encontrar um acordo, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. Os dirigentes italianos priorizam a permanência do goleiro, que termina seu contrato ao final da temporada, oferecem um contrato de oito milhões de euros (R$ 52 milhões) por ano, mas Mino Raiola, agente do atleta, segue sem dar uma resposta ao clube.Na França, o nome do arqueiro é muito cotado no Paris Saint-Germain, que atualmente conta com Keylor Navas, que possui vínculo com o clube até 2023. Por outro lado, o Milan enxerga Mike Maignan, do Lille, como um possível substituto para a posição, mas também estuda as chegadas de Musso, da Udinese, e Gollini, da Atalanta.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Nos próximos dias haverá uma reunião entre os dirigentes italianos e o empresário de Donnarumma. O Milan espera estar mais próximo de garantir classificação para a próxima Champions League e convencer o goleiro pela permanência no clube em que cresceu e se tornou profissional com apenas 16 anos.

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