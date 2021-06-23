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futebol

Milan desiste de Sergio Ramos após pedida astronômica de empresário

Irmão do defensor quis cobrar R$ 119 milhões pela contratação do irmão. Sem os italianos, Paris Saint-Germain se torna principal alternativa para o zagueiro espanhol...

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 10:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jun 2021 às 10:52
Crédito: Sergio Ramos busca novo clube para a próxima temporada (GABRIEL BOUYS / AFP
O Milan desistiu da participar da disputa pela contratação de Sergio Ramos. Segundo o jornalista Josep Pedrerol, René Ramos, irmão e empresário do defensor, pediu cerca de 20 milhões de euros (R$ 119 milhões) pela transferência do espanhol, além de um salário de 15 milhões de euros (R$ 89 milhões) líquidos por temporada.A diretoria rossonera descartou de imediato a chegada do veterano de 35 anos nestas condições. As informações apontam que Maldini teria dito que "Ramos não sabe onde está" por conta da dificuldade financeira enfrentada por diversos clubes devido a pandemia da Coid-19.
> Veja a tabela da Eurocopa
Os italianos estavam dispostos a oferecer os dois anos de contrato que Sergio Ramos pediu no Real Madrid com a opção de renovar por uma terceira temporada. No entanto, o salário do jogador seria cerca de oito milhões de euros (R$ 47,7 milhões).
No entanto, sem o Milan na disputa, o destino do espanhol parece cada vez mais próximo do Paris Saint-Germain. Os franceses buscam um defensor veterano desde a saída de Thiago Silva além de possuir um projeto esportivo consolidado e estruturado em busca de títulos.

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